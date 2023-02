Elezioni regionali nel Lazio | Baccini | “Vittoria di Rocca non scontata Ora si prosegua con Fiumicino”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “Dopo lepolitiche e la nomina di Giorgia Meloni alla presidenza del Consiglio, adesso anche la Regioneha una guida di centrodestra”. E’ quanto si legge in un comunicato a firma Mario, candidato sindaco a, “Con Francesco– aggiunge – si apre un nuovo capitolo che vedrà di nuovo ilprotagonista. Ora l’obiettivo è vincere leper creare quell’asset strategico-istituzionale che possa essere il traino per un governo del territorio che sappia diventare volano delper tutto il Paese.– spiega – potrà davvero essere la porta d’ingresso per la città del futuro con un occhio rivolto alla Capitale e uno a tutto il mondo con una mobilità ...

- Nei voti di lista i Cinquestelle scendono al 4,6%. Fratelli d'Italia al 23,4%, pochi punti sopra il Pd (20,8%) Azione e Italia Viva non superano il ...- Grazie ai lombardi che hanno riconfermato il buon governo di Attilio Fontana dopo anni impegnativi' ha detto il leader della Lega. 'Grazie a chi non ha guardato le polemiche' aggiunge il governatore ...

Regionali Lazio, i risultati delle elezioni: vince Francesco Rocca Repubblica Roma

Elezioni Regionali, le proiezioni: nel Lazio Rocca al 52,9%, Fontana avanti in Lombardia al 54,3% - Lombardia, proiezioni: i dati relativi alle liste - Lombardia, proiezioni: i dati relativi alle liste RaiNews

Elezioni regionali 2023, Calenda: "Vince destra, serve partito unico riformista" Adnkronos

Elezioni regionali Lazio 2023, risultati: la diretta dello spoglio RomaToday

"Mi dimetterò da Europarlamentare come è giuuto che sia" ha detto il candidato di Pd e Cinquestelle alla guida della Regione Lombardia. "Ondata europea dell'Spd ci preoccupa, anche il Qatargate non ci ...Dalle elezioni Regionali in Lombardia e in Lazio emerge un elemento allarmante per il mondo della sinistra: sia che si presentino unite sia che si presentino divise, le opposizioni sono sempre ...