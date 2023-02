Elezioni regionali | Meloni gongola Salvini mastica amaro

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia. Un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del Governo”. È quanto scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia, commentando l’esito delle: “Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste” “Grazie, grazie, grazie. Grazie ai lombardi che hanno riconfermato a furor di popolo il buon governo della Lega, del centrodestra e soprattutto di Attilio Fontana”. A parlare, in un video, è ...