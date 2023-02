Elezioni regionali | Meloni a Rocca e Fontana | “Congratulazioni Un voto che rafforza il Governo”

L'affluenza allein Lombardia si conferma in calo, con un dato complessivo che va di poco oltre il 41%. Secondo i dati diffusi dal Viminale alle 15 di oggi, con i dati di 1.162 sezioni su 1.504 ha ...- 'Mi dimetterò da europarlamentare per partecipare al Consiglio regionale nelle file dell'opposizione. I quattro candidati del PD ci sono stati in una inziativa finale, ma non aver avuto un leader a ...

Regionali Lazio, i risultati delle elezioni: Francesco Rocca avanti negli exit poll Repubblica Roma

Elezioni Regionali, le proiezioni: nel Lazio Rocca al 52,2%, Fontana avanti in Lombardia al 54,4% - L' affluenza definitiva in forte calo al 40% - L' affluenza definitiva in forte calo al 40% RaiNews

Regionali 2023, la terza proiezione Tecnè conferma: vince il centrodestra, Rocca e Fontana in testa nel Lazio e in Lombardia TGCOM

Elezioni regionali Lazio e Lombardia, vince il centrodestra: Rocca 52,2%, Fontana 54,4%. Meloni: «Vittoria net ilmessaggero.it

Elezioni regionali Lazio 2023: notizie e aggiornamenti in diretta RomaToday

Grazie ai lombardi che hanno riconfermato il buon governo di Attilio Fontana dopo anni impegnativi" ha detto il leader della Lega. "Grazie a chi non ha guardato le polemiche" aggiunge il governatore ...Risultati e analisi del voto nello speciale condotto da Enrico Mentana in DIRETTA STREAMING di Redazione Online Record negativo di affluenza, en plein del centrodestra: questo in sintesi l'esito delle ...