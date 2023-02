Elezioni Regionali Lombardia e Lazio | Il centrodestra stravince | ma è astensione record Segui lo scrutinio nello SPECIALE TGLA7 dalle 14 30

(Di lunedì 13 febbraio 2023)negativo di affluenza, en plein del: questo in sintesi l'esito dellein. In entrambe le Regioni si è registrato il dato più basso di ...

Il centrodestra trionfa sia in Lombardia e sia nel Lazio : è quanto rilevano i primi exit poll sulleusciti subito dopo la chiusura delle urne. Secondo i primi sondaggi Attilio ...Il centrodestra cresce leggermente, soprattuto nel Lazio, e Lega e Forza Italia mantengono le posizioni Che il centrodestra avrebbe vinto lein Lombardia e Lazio era abbastanza scontato. ...

Regionali Lazio, i risultati delle elezioni: Francesco Rocca avanti negli exit poll Repubblica Roma

Elezioni Regionali, le proiezioni: nel Lazio Rocca al 52,2%, Fontana avanti in Lombardia al 54,4% - Lombardia, il commento di Attilio Fontana - Lombardia, il commento di Attilio Fontana RaiNews

Elezioni Lazio e Lombardia. Decision desk Quorum: Rocca e Fontana eletti presidenti. LIVE Sky Tg24

Elezioni regionali 2023 in Lombardia e Lazio: exit poll, il centrodestra vince in entrambe le Regioni Corriere della Sera

Elezioni regionali, i risultati in diretta - Fontana e Rocca sopra il 50%, Majorino e D'Amato sotto il 35. Meloni: "Governo ... Il Fatto Quotidiano

(Adnkronos) – Affluenza al 40% alle elezioni regionali 2023 in Lazio e Lombardia. Il dato nazionale definitivo del Viminale, relativo ai 1.882 comuni al voto, attesta un netto calo rispetto alle ...Stando ai primi exit poll avanti il centrodestra. È quanto emerge dai dati forniti dal Consorzio Opinio Italia per Rai negli exit poll sul voto delle Regionali in Lazio che si è chiuso alle ore… Leggi ...