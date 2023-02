Elezioni regionali | Lombardia e Lazio al centrodestra | Fontana e Rocca oltre il 50%

Cosi' il leader di M5s, Giuseppe Conte, commentando i risultati dellenella sede di via Campo Marzio. 'Abbiamo costruito un fronte in coalizione con un'area progressista ecologista ...... quello di uno strapotere di Fratelli d'Italia che gli alleati avrebbero, in qualche modo, dovuto e voluto contrastare (, LO SPECIALE DI SKY TG24 - LO SPOGLIO IN TEMPO REALE ). ...

Elezioni regionali Lazio, risultati in diretta: vince Francesco Rocca. Primo obiettivo, intervenire su sanità Fanpage.it

Francesco Rocca, chi è il nuovo governatore del Lazio: il manager della Croce Rossa scelto da Giorgia Meloni Repubblica Roma

Elezioni Regionali, trionfano Rocca e Fontana: c'è solo il centrodestra Il Tempo

Elezioni regionali, da Meloni a Conte: chi vince e chi perde Il Sole 24 ORE

Alle ore 15 di lunedì 13 febbraio si sono chiuse le operazioni di voto per le elezioni regionali in Lombardia e Lazio. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, la coalizione di centrodestra ha vinto ...Fratelli d'Italia è primo partito in entrambe le regioni. In Lombardia arrivata al 25,5% e potrebbe chiedere la vicepresidenza della regione. La Lega è al 16,83%, attorno al 7% Forza Italia, 6,2% per ...