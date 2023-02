Elezioni Regionali Lombardia | come e quando si vota | i candidati

I dati dell'affluenza nei 1.882 comuni al voto per ledi Lombardia e Lazio confermano il forte calo della partecipazione: alle 23 di ieri ha votato il 29,72%, rispetto al 70,63% delle precedenti omologhe. In Lombardia l'affluenza è del ......7% degli elettori, meno della metà rispetto alledel 2018. Qualche Abbonati per leggere anche Leggi anche Tessera elettorale persa o scaduta: come fare per averlaLazio, le due ...

Elezioni regionali Lazio 2023: notizie e aggiornamenti in diretta RomaToday

Elezioni regionali Lazio e Lombardia. Alle 23 affluenza al 29%, forte calo Sky Tg24

Elezioni regionali Lazio e Lombardia, seggi aperti dalle 7 alle 15, poi lo spoglio. LIVE Sky Tg24

Elezioni regionali, astensione record in Lazio e Lombardia Il Tempo

Lombardia, programmi elezioni regionali: il riassunto in 9 punti WIRED Italia

Si vanno definendo i blocchi di partenza delle elezioni regionali Lazio del 2023. Anche il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato la sua candidata, corrispondente all’ex presidente del WWF Donatella ...Elezioni Lazio 2023: si avvicina l’appuntamento con le Regionali (che si terranno lo stesso giorno anche in Lombardia). Elettori chiamati alle urne in anticipo rispetto al previsto a seguito delle ...