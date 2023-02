Elezioni regionali | le proiezioni | chi ha vinto in Lombardia e Lazio

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Non è stato un fine settimana semplice quello di Giorgia Meloni. Prima la querelle con la Francia per lo sgarbo istituzionale di quella cena tra Macron, Scholz e Zelensky cui l’Italia non è stata invitata. Poi gli attacchi sguaiati del Festival di Sanremo, cui sono seguite le solite polemiche e l’ipotesi di un cambio della guardia ai vertici della Rai. Infine, l’intervista rilasciata ieri da Silvio Berlusconi in uscita dal seggio, quando l’ex premier ha detto che non parlerebbe con Zelensky perché non doveva attaccare il Donbass e, soprattutto, perché prima gli americani dovrebbero costringerlo ad accettare la pace. Oggi, però, è il giorno dellee Fratelli d’Italia, ma soprattutto la Meloni, si giocano moltissimo. Le operazioni di voto si sono aperte ieri mattina e sono proseguite oggi fino alle 15. Sono chiamati al voto i cittadini di ...