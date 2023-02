Elezioni regionali Lazio e Lombardia | vince il centrodestra | Rocca e Fontana oltre il 50% Meloni | ' Governo rafforzato' Berlusconi | '

(Di lunedì 13 febbraio 2023) 2023 - 02 - 13 18:42:38 IV proiezioneal 53.7%, D'Amato al 32,3% In base alla quarta proiezione Swg per il Tg La7, con una copertura del campione del 52%, allenel ...

Quello della Lega allein Lombardia e Lazio e' 'un risultato straordinario, per quanto ci riguarda, inatteso, bello'. Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega, Matteo Salvini, in una ...A oltre meta' delle sezioni scrutinate dellein Lombardia (5.354 su 9.254) Attilio Fontana ha ottenuto il 56,20% delle preferenze per il presidente (1.008.215), mentre Pierfrancesco Majorino ne ha ottenuti 588.762 pari al 32,...

Elezioni Lazio e Lombardia. Rocca e Fontana oltre il 50% dei voti. Crolla l'affluenza LIVE Sky Tg24

Elezioni regionali: i risultati in diretta. Lombardia e Lazio al centrodestra. Fontana-Rocca oltre il 50% - Politica Agenzia ANSA

Elezioni regionali 2023, Berlusconi e Forza Italia tengono Adnkronos

Elezioni regionali Lazio e Lombardia, vince il centrodestra: Rocca e Fontana oltre il 50%. Meloni: «Governo ra ilmessaggero.it

Elezioni regionali Lazio 2023, gli exit poll RomaToday

Roma, 13 feb. (askanews) - Un quarto del paese chiamato al voto per le elezioni Regionali, il centrodestra che vince di larga misura in Lazio e ...Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte in conferenza stampa per commentare le elezioni regionali in Lombardia e Lazio. / Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / ...