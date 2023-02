Elezioni regionali Lazio e Lombardia | seggi di nuovo aperti | si vota fino alle ore 15

2023 - 02 - 13 08:24:55 Si può votare dalle 7 alle 15 Hanno riaperto stamane alle 7 i seggi per lein Lombardia e nel Lazio per il secondo giorno di votazioni. Si può votare dalle 7 alle 15. Subito dopo - al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti - avrà ...Le, le polemiche sul Festival di Sanremo, il commento di Silvio Berlusconi, l'arresto dei costruttori di alcuni palazzi crollati in Turchia, il caso Cospito. La rassegna stampa ...

Elezioni regionali Lazio 2023: notizie e aggiornamenti in diretta RomaToday

Elezioni regionali 2023 Lazio e Lombardia, urne aperte fino alle 15 Adnkronos

Lombardia, i risultati delle elezioni regionali - la Repubblica La Repubblica

Elezioni regionali 2023 in Lombardia e Lazio, le news in diretta: affluenza e risultati Corriere della Sera

Elezioni regionali, astensione record in Lazio e Lombardia Il Tempo

Leggi online tutte le ultime notizie sulle elezioni regionali del Lazio e Lazio 2023, anche grazie agli approfondimenti e le analisi di ANSA.it.Hanno riaperto stamane alle 7 i seggi per le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio per il secondo giorno di votazioni. Si può votare dalle 7 alle 15. Subito dopo - al termine delle operazioni di ...