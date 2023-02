Elezioni regionali | la destra esulta | ' E' un voto di fiducia al governo Meloni'

Il ministro Francesco Lollobrigida commenta il trionfo del centrodestra in questain Lombardia e Lazio: 'Credo che il risultato che sta emergendo dal voto allein Lombardia e Lazio sia un divario tranquillizzante e sembra affermare che la maggior parte ...I dati parziali dellein Lombardia e Lazio confermano il netto calo dell'affluenza alle urne: quando mancano all'appello solamente due Comuni su 1.882, l'affluenza è del 39,80% contro il 70,82% delle ...

Regionali Lazio, i risultati delle elezioni: Francesco Rocca avanti negli exit poll Repubblica Roma

Elezioni regionali Lazio e Lombardia, vince il centrodestra: Rocca 51,4%, Fontana 54,4%. Meloni: «Vittoria net ilmessaggero.it

Elezioni regionali in Lombardia 2023, proiezioni: Fontana raggiunge il 54,4%, Majorino al 33,6% Fanpage.it

Elezioni Lazio 2023, risultati presidente e liste: notizie e aggiornamenti in diretta RomaToday

Elezioni regionali, i risultati in diretta - Fontana e Rocca verso la maggioranza assoluta, Majorino e D'Amato staccati di ... Il Fatto Quotidiano

Risultati Elezioni Regionali nel Lazio 2023, si va verso la vittoria del centrodestra. Mentre le operazioni di scrutinio sono in corso sembra ormai vicinissima la vittoria del centrodestra sia in ...4% e potrebbe non entrare in consiglio regionale. Nelle prossime ore l’aggiornamento con lo spoglio che, vista l’affluenza ferma al 41%, dovrebbe essere velocissimo. In queste elezioni, lo ricordiamo, ...