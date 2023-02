Elezioni regionali in Lombardia e Lazio | ultime notizie Proiezioni | in Lombardia Fontana oltre il 50% Exit poll | destra avanti anche in Lazio

Durante la diretta de La Stampa per analizzare i risultati elettorali in Lazio e Lombardia, il direttore Massimo Giannini ha commentato il preoccupante dato legato all'astensionismo: in Lombardia meno ...Articoli più letti Si vota in Lombardia e Lazio: guida alledi Chiara Zennaro I programmi dellein Lombardia riassunti in 9 punti di Daniele Polidoro L'Iss ...

Elezioni regionali 2023 in Lombardia e Lazio: exit poll, il centrodestra vince in entrambe le Regioni Corriere della Sera

Elezioni Lazio e Lombardia. Decision desk Quorum: Rocca e Fontana eletti presidenti. LIVE Sky Tg24

Elezioni regionali 2023. Gli exit poll: il centrodestra vince sia in Lazio che in Lombardia. Rocca e Fontana sopra il 50% la Repubblica

Elezioni regionali Lazio 2023, gli exit poll RomaToday

Elezioni regionali Lazio e Lombardia, vince il centrodestra: Rocca 52,1%, Fontana 54,4%. Salvini: «Vittoria». ilmessaggero.it

Elezioni regionali in Lazio e Lombardia, chi vota chi: Majorino piace ai giovani Invece il candidato di centrodestra Fontana è in testa tra gli elettori sopra i 35 anni. Rocca preferito da tutte le ...Le elezioni regionali hanno visto trionfare ancora la destra, sia in Lazio che in Lombardia. Matteo Ricci, esponente del Pd e sindaco di Pesaro, ha commentato la sconfitta. "Male la sconfitta nel Lazi ...