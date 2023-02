Elezioni regionali in Lombardia e Lazio | ultime notizie Chiuse le urne | exit poll | Fontana e Rocca avanti in Lombardia e Lazio Affluenza sotto il 50%

Lazio 2023 : si sono chiuse alle ore 15:00 le urne con i risultati ufficiali che, come da tradizione, sono stati in qualche modo anticipati dagli immancabili exit poll e proiezioni .Lombardia 2023 : si sono chiuse alle ore 15:00 le urne con i risultati ufficiali che, come da tradizione, hanno in qualche modo anticipati dagli immancabili exit poll e proiezioni . ...

Elezioni regionali 2023, i risultati in diretta. Exit poll: in Lombardia e nel Lazio vince il centrodestra, Fontana e Rocca oltre il 50% Agenzia ANSA

Elezioni regionali 2023. Gli exit poll: il centrodestra vince sia in Lazio che in Lombardia. Rocca e Fontana sopra il 50% la Repubblica

Lazio, elezioni regionali: chi sta vincendo WIRED Italia

Elezioni regionali Lazio 2023, i risultati: notizie e aggiornamenti in diretta RomaToday

Elezioni regionali 2023 in Lombardia e Lazio: exit poll, il centrodestra verso la vittoria in entrambe le... Corriere della Sera

Alle ore 15 di lunedì 13 febbraio si sono chiuse le operazioni di voto per le elezioni regionali in Lombardia e Lazio. Secondo le prime rilevazioni dei principali istituti di sondaggi, la coalizione d ...L'affluenza crolla alle elezioni Regionali del Lazio. Un fenomeno omogeneo in tutte le province. E previsto dai sondaggi. Una ragione ben precisa c'è Bassa. Bassissima. Al punto che i leader dei ...