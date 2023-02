Elezioni regionali in Lazio e Lombardia | Fratelli d’Italia stabile | Lega e Forza Italia recuperano | Pd resiste ma il M5S soffre

Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte in conferenza stampa per commentare lein Lombardia e Lazio. / Facebook ConteUn matriarcato solo al comando, di qua. Una gara tra debolezze, di là. Due immagini esemplari per raccontare questo voto in Lazio e Lombardia arrivano in un ordinario pomeriggio di spoglio elettorale, ...

Regionali Lazio, i risultati delle elezioni: vince Francesco Rocca Repubblica Roma

Elezioni Regionali, Lombardia e Lazio al centrodestra: vincono Fontana e Rocca con più del 50% - Calenda: la destra vince ovunque, risultato inequivocabile - Calenda: la destra vince ovunque, risultato inequivocabile RaiNews

Elezioni Lazio 2023, risultati presidente e liste: notizie e aggiornamenti in diretta RomaToday

Elezioni regionali 2023, trionfa il centrodestra: in Lombardia e Lazio vincono Fontana e Rocca, FdI chiede... Corriere della Sera

Elezioni regionali 2023, il centrodestra vince in Lazio e Lombardia con Rocca e Fontana: i risultati I candidati di centrodestra nel Lazio e in Lombardia hanno vinto le elezioni regionali, staccando ...Uno sguardo al futuro, con la promessa di essere presenti. Pierfrancesco Majorino, sconfitto dal governatore uscente Attilio Fontana alle elezioni regionali lombarde, ha affidato ai social le sue ...