Elezioni Regionali | i primi exit poll | destra in netto vantaggio nel Lazio e in Lombardia

Lorenzo Pregliasco, direttore di YouTrend, si profila un'affluenza alle urne molto bassa. Spesso si attribuisce la poca partecipazione allealla disaffezione alla democrazia. Ma, per quanto grave sia questa prospettiva, è sufficiente chiuderla così o ci sono altri elementi Sia in Lazio che in Lombardia meno del 45% degli ...L'affluenza allein Lombardia si conferma in calo, con un dato complessivo che va di poco oltre il 41%. Secondo i dati diffusi dal Viminale alle 15 di oggi, con i dati di 1.162 sezioni su 1.504 ha ...

Elezioni regionali Lazio e Lombardia, vince il centrodestra: Rocca tra 50.5% e 54.5, Fontana tra 49,5% e 53,5. ilmessaggero.it

Elezioni regionali 2023 in Lombardia e Lazio: exit poll, il centrodestra verso la vittoria in entrambe le... Corriere della Sera

Elezioni Regionali 2023, i risultati di Lazio e Lombardia TGCOM

Regionali Lazio, i risultati delle elezioni: Francesco Rocca avanti negli exit poll - la Repubblica Repubblica Roma

Elezioni Regionali, primi exit poll: nel Lazio avanti Rocca, Fontana in Lombardia - Nel Lazio affluenze peggiori a Roma e Latina, al 39% - Nel Lazio affluenze peggiori a Roma e Latina, al 39% RaiNews

Argomenti: affluenza, Alto Varesotto, astensionismo, elezioni regionali, Provincia di Varese, Regione Lombardia, seggi elettorali, urne, voto ...Attilio Fontana va verso la riconferma alla presidenza di Regione Lombardia: il governatore uscente ... Alle 15, orario di chiusura della elezioni, è arrivato il dato definitivo dell’affluenza alle ...