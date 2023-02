Elezioni regionali | exit poll | Fontana oltre il 50% | Majorino 35% | Moratti 10% – Diretta

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Bergamo. Les jeux sont faits… i seggi han chiuso. È l’ora dello spoglio. E dei risultati delleper il rinnovo del Consiglio regionale lombardo. Con un dato già acquisito e tutt’altro che positivo: la scarsa affluenza alle urne, mai così bassa: un segnale chiaro della grande distanza tra politica e vita quotidiana, anche in Lombardia. Anche nella nostra realtà, quella di Bergamo, seppure in misura meno drastica. A sfidarsi quattro candidati alla presidenza: l’uscente Attilio(sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Noi moderati e listapresidente); Pierfrancesco(Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Vedi e Sinistra, listapresidente); Letizia(Azione-ItaliaViva e listapresidente; Mara Ghidorzi ...

Lazio 2023 : si sono chiuse alle ore 15:00 le urne con i risultati ufficiali che, come da tradizione, sono stati in qualche modo anticipati dagli immancabili exit poll e proiezioni .Lombardia 2023 : si sono chiuse alle ore 15:00 le urne con i risultati ufficiali che, come da tradizione, hanno in qualche modo anticipati dagli immancabili exit poll e proiezioni . ...

Elezioni regionali 2023, i risultati in diretta. Exit poll: in Lombardia e nel Lazio vince il centrodestra, Fontana e Rocca oltre il 50% Agenzia ANSA

Elezioni regionali 2023. Gli exit poll: il centrodestra vince sia in Lazio che in Lombardia. Rocca e Fontana sopra il 50% la Repubblica

Elezioni regionali Lazio 2023, i risultati: notizie e aggiornamenti in diretta RomaToday

Elezioni regionali 2023 in Lombardia e Lazio: exit poll, il centrodestra verso la vittoria in entrambe le... Corriere della Sera

Elezioni Regionali, primi exit poll: nel Lazio avanti Rocca, Fontana in Lombardia - Rampelli, se superiamo il 50% risultato clamoroso - Rampelli, se superiamo il 50% risultato clamoroso RaiNews

È iniziato lo spoglio delle elezioni regionali in Lombardia. In base all'exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per le regionali in Lombardia, Attilio Fontana, presidente uscente e candidato ...Elezioni, la Lombardia diserta i seggi per la Regione: finale a sorpresa con affluenza al 31,78% di Federica Venni (fotogramma) La prima giornata elettorale lontanissima dal 73% di cinque… Leggi ...