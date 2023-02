Elezioni regionali | da Meloni a Conte | chi vince e chi perde

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Premier più forte e coalizione di maggioranza in equilibrio. Niente sorpasso disul Pd. Il centrodestra cresce piano. Lega e Fi rafforzano le posizioni

, D'Amato sul M5S: 'Nel Lazio sono i veri sconfitti' D'Amato, nel parlare sul Movimento Cinque Stelle ha affermato : 'Nel Lazio i veri sconfitti sono quelli del M5S che rischiano di andare ......della vigilia M5S paga pegno più delle altre forze politiche in queste. In Lombardia, alleato con il Pd, non arriva neanche al 5% (netto il crollo rispetto al 17% delle scorse); ...

Regionali Lazio, i risultati delle elezioni: vince Francesco Rocca Repubblica Roma

Elezioni regionali, lo scrutinio in provincia di Latina: il centrodestra vola, gli equilibri nelle coalizioni ilmessaggero.it

Elezioni regionali Lazio, Rocca: soddisfazione e responsabilità Sky Tg24

I risultati definitivi delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio Corriere della Sera

Elezioni regionali 2023, a Roma astensionismo record: ha votato solo il 33,1% dei cittadini Roma è la provincia con la percentuale più bassa di persone che si sono recate a votare. Un dato che… Leggi ...Nelle due più popolose Regioni d'Italia non hanno votato più di sei elettori su dieci. Qualunque riflessione sull'esito delle regionali in Lazio e Lombardia che non parta dal dato dell'affluenza… ...