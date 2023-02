Elezioni regionali | chi vince in Lombardia e Lazio

Elezioni regionali Lazio 2023: notizie e aggiornamenti in diretta RomaToday

Elezioni regionali 2023 in Lombardia e Lazio, le news in diretta: affluenza e risultati Corriere della Sera

Risultati elezioni regionali Lazio e Lombardia, le ultime news e lo spoglio in tempo reale. DIRETTA Sky Tg24

Elezioni regionali Lazio e Lombardia, seggi di nuovo aperti: si vota fino alle ore 15 ilmessaggero.it

Elezioni regionali Lombardia 2023, si vota anche oggi: crolla affluenza, gli orari di spoglio e risultati in diretta Fanpage.it

Hanno riaperto stamane alle 7 i seggi per le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio per il secondo giorno di votazioni. Si può votare dalle 7 alle 15. Subito dopo - al termine delle operazioni di ...Roma, 13 feb (Adnkronos) – “Se queste elezioni portassero alla sparizione politica di Berlusconi sarebbe già un grande risultato per il paese. Non se ne può più del discredito che periodicamente porta ...