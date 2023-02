Elezioni Regionali 2023 Lombardia e Lazio | diretta Conte | Il Pd stappa lo champagne

- La capogruppo di FI al Senato commenta le frasi del leader azzurro sulla guerra: 'Se fossi stato in Giorgia Meloni non avrei mai incontrato ......il tentato 'golpe' sanremese è riuscito nell'impresa di far fallire il centrodestra alle. ... E pensare che la 73esima edizione, senza mai citare le, sembrava tutta virare a sinistra. ...

Regionali Lazio, i risultati delle elezioni: vince Francesco Rocca Repubblica Roma

Elezioni regionali 2023, a Roma astensionismo record: ha votato solo il 33,1% dei cittadini Fanpage.it

Elezioni Regionali, Lombardia e Lazio al centrodestra: vincono Fontana e Rocca con più del 50% - Calenda: la destra vince ovunque, risultato inequivocabile - Calenda: la destra vince ovunque, risultato inequivocabile RaiNews

Elezioni Lazio 2023, risultati presidente e liste: notizie e aggiornamenti in diretta RomaToday

Si sono conclusi li spogli per vedere chi ha vinto le elezioni in Lombardia e Lazio ... Centrodestra anche nella regione Lazio Anche nella regione Lazio trionfa il centrodestra, ed ha trionfare è il ...Arrivano i primi dati ufficiali. Su 63 sezioni scrutinate sul totale di 295 il candidato di centrodestra Francesco Rocca è in testa con il 62,13 per cento, per il… Leggi ...