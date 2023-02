Elezioni regionali 2023 Lazio e Lombardia | urne aperte fino alle 15

(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) -15 per le, poi lo spoglio delle schede. I dati dell'affluenza confermano un forte calo della partecipazione.23 di eiri, domenica 12 febbraio, aveva votato per leinil 31,78% degli aventi diritto, meno della metà rispetto al 73,1% registrato alla stessa ora nel 2018, quando però si votava in un'unica giornata e insiemepolitiche. Nel23 aveva votato il 26,28% degli aventi diritto, un dato di molto inferiore al 66,5% registrato alla stessa ora nel 2018, quando però si votava in un'unica ...

Lein Lombardia e nel Lazio. Ieri in Lombardia ha votato il 31,78% degli aventi diritto e nel Lazio il ...Alledel 2018 l'affluenza alla stessa ora era stata del 56,21%, ma si votava solo la domenica. In Lombardia per eleggere il prossimo governatore in lizza ci sono l'uscente Attilio Fontana, ...

Elezioni regionali Lazio 2023: notizie e aggiornamenti in diretta RomaToday

Elezioni regionali Lombardia e Lazio, affluenza flop: alle 23 si ferma al 31% Il Sole 24 ORE

Lombardia, i risultati delle elezioni regionali - la Repubblica La Repubblica

Elezioni regionali, astensione record in Lazio e Lombardia Il Tempo

Elezioni in Lombardia e Lazio, crolla l'affluenza. Ferma rispettivamente al 31,78% e al 26,26% RaiNews

Articolo: Come si vota alle elezioni regionali in Lombardia 2023: date, candidati, fac simile schede Articolo: Elezioni regionali in Lombardia, alle 23 affluenza al 31,7% ...Regionali in Lazio e Lombardia, al voto oltre 12 milioni di elettori. Seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 ma pesa l'incognita dell'affluenza… Leggi ...