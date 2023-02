(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) – In casasi tira un sospiro di sollievo per le. In Lombardia, dove gli ultimi sondaggi davano Giorgia Meloni oltre il 30%, il temuto sfondamento non c’è stato e con il 7-8 per cento gli azzurri l’hanno sfangata di fronte alla prospettiva di un flop annunciato. Numeri alla mano, almeno secondo i dati ancora provvisori, anche nel Lazio, spiegano dalle parti di Arcore, non è andata male rispetto alle previsioni, visto che compresa Roma, anche qui il partito si attesta intorno all’8%. A Latina e Viterbo, per esempio,risulta la secondadopo Fratelli d’. Non a caso Licia Ronzulli, coordinatrice regionale in Lombardia e fedelissima di Arcore, in diretta tv si leva più di qualche sassolino dalla scarpa nei ...

La Lega di Matteo Salvini non solo regge e cresce rispetto allenazionali ma, se si ... Per questo a via della Scrofa mettono in conto che la festa per la vittoria dellenon durera' ...Licia Ronzulli show a 'Maratona Mentana'. La capogruppo dei senatori di Forza Italia è scatenata dopo il trionfo del centrodestra allein Lombardia e nel Lazio (a metà sezioni scrutinate, Attilio Fontana confermato presidente con il 56,26% dei voti, Francesco Rocca governatore con il 50,69%). Il direttore del TG ...

Elezioni regionali: i risultati in diretta. Lombardia e Lazio al centrodestra. Fontana-Rocca oltre il 50% - Politica Agenzia ANSA

Elezioni Lazio e Lombardia. Rocca e Fontana oltre il 50% dei voti. Crolla l'affluenza LIVE Sky Tg24

Elezioni regionali 2023, Berlusconi e Forza Italia tengono Adnkronos

Elezioni regionali Lazio e Lombardia, vince il centrodestra: Rocca e Fontana oltre il 50%. Meloni: «Governo ra ilmessaggero.it

Elezioni regionali 2023, trionfa il centrodestra: in Lombardia e Lazio vincono Fontana e Rocca, FdI chiede... Corriere della Sera

e si è complimentato per il grande successo della coalizione alle elezioni Regionali in Lombardia e in Lazio”. Si legge in un post social, in cui viene postata una fotografia con i leader del ..."Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che daranno il massimo per onorare il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia", ...