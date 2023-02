Elezioni Lazio 2023 | vince l’astensionismo | a Roma vota solo il 33% | ad Ardea il dato più basso della Provincia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Mentre Francesco Rocca si avvia all’elezione come nuovo PresidenteRegionesignificativo è ildel. Alle urne per questesi è recato infatti soltanto il 37,2% degli aventi diritto, quasi la metà rispetto alle precedenti Regionali. A(città) hato ad esempio soltanto il 33% degli elettori. Adinvece ilpiùal livellole, inferiore al 30%. Affluenza finale Regionali, i Comuni dove si èto di meno indiL’affluenza finale a queste Regionali supera di poco il 37%partecipazione. Alle urne 1.782.670 elettori su ...

(Adnkronos) – “La scelta degli elettori” nelle elezioni regionali 2023 in Lazio e Lombardia “è stata chiara e inequivocabile: vince la destra ovunque. Il centro e la sinistra non sono mai stati in ...In Lombardia hanno votato il 41,6 per cento degli aventi diritto al voto, mentre nel Lazio il 37,2 per cento. C’è stato in entrambi i casi un grosso calo di partecipazione degli elettori: alle ultime ...