Elezioni Lazio 2023 | esulta il centrodestra | vantaggio netto di Francesco Rocca | la diretta

(Di lunedì 13 febbraio 2023) RisultatiRegionali nel, si va verso la vittoria del. Mentre le operazioni di scrutinio sono in corso – siamo ancora in attesa del dato definitivo sull’affluenza – i primi instant poll danno una netta vittoria delsia in Lombardia che nelè attestato (dati SkyTg24) al 49-53% mentre Alessio D’Amato per il centrosinistra viene dato tra il 30-34%. Molto più indietro il Movimento 5 Stelle con Donatella Bianchi tra il 12% e il 16%. Bassissimo il dato dell’affluenza, poco al di sopra del 41%. In aggiornamento su Il Corriere della Città.

23:15 Seggi chiusi: c'è ancora un giorno per votare Sono ufficialmente chiusi i seggi elettorali di Lombardia eper leregionali. I seggi riapriranno l unedì 13 febbraio 2023 , a ...Il centrodestra è Giorgia Meloni , il centrosinistra non esiste. Leregionali die Lombardia producono una serie di notizie scontate, come la supremazia totale di Francesco Rocca e Attilio Fontana , entrambi in scioltezza verso il 50 per cento e la ...

Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, è arrivato nella sede del partito in via Bellerio, a Milano, per seguire lo spoglio delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio.In vantaggio il candidato alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca al 52.5%, seguito dal candidato di centrosinistra Alessio D'Amato al 32%. Terza Donatella Bianchi, in corsa con il ...