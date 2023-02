Elezioni Berlino | per i socialisti dell’SPD è il peggior risultato dal 1920

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Allediottengono ildal. Il centrodestra torna a vincere leper la prima volta dal 1999, ma non è chiaro se la CDU riuscirà a formare un governo. Sconfitta storica quella, che vede anche la sindaca uscente Franziska Giffney battuta nello scontro diretto per

... lui e il Partito Democratico già pensano alle prossime, un a ri conferma alla Casa ... Parigi eora seguiranno l'esempio statunitense , con concrete conseguenze: innanzitutto la ...È il risultato provvisorio della ripetizione del voto per l'Abgeordnetenhaus di, l'... Numeri molto diversi da quelli del settembre 2021, quando assieme alleper il Bundestag si era ...

Berlino la rossa si tinge di nero. Alle locali vincono i conservatori per la prima volta in 22 anni la Repubblica

Berlino elezioni, exit poll: sconfitta Spd, netto vantaggio della Cdu. Male i partiti del cancelliere Scholz e ilmessaggero.it

Berlino, schiaffo a Scholz: la Cdu batte l’Spd per la prima volta dal 1999 Il Sole 24 ORE

Elezioni Berlino, vittoria della Cdu sull’Spd di Scholz che guidava la capitale con la sindaca uscente… Il Fatto Quotidiano

Germania, elezioni Berlino: in vantaggio conservatori Cdu - LaPresse LAPRESSE

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Elezioni regionali, affluenza flop Alle urne solo un elettore su tre Nel 2018 alle 23 era stato raggiunto il 70%, ma si votava in un giorno solo e anche per le politiche. Appello bipartisan ad andare ...