Electrolux Solaro | dopo l’accordo per gli esuberi il sindaco Moretti fa visita allo stabilimento

(Di lunedì 13 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorche il mese scorso è arrivata la firma deltra Electolux e i sindacati che prevede in Italia 222ed incentivi per chi lascia volontariamente il lavoro, ildiNildeha fattosolarese. Piano da 102 milioni di euro per lodiPer... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene ...

...ha confermato gli investimenti nei siti produttivi italiani e in particolare quello di 102 milioni di euro per la fabbrica diin Lombardia dove verranno aggiornate tecnologicamente ...È l'accordo sottoscritto dal colosso degli elettrodomesticicon gli operai dello stabilimento di(hinterland nord di Milano) per rilanciare la fabbrica; un accordo che garantirà 102 ...

Electrolux Solaro, dopo l'accordo per gli esuberi il sindaco Moretti fa ... Il Notiziario

Electrolux Solaro: 100 assunzioni con nuovi investimenti Ti Consiglio

Le Rsu di Susegana: “La scure di Electrolux sullo stabilimento ungherese ci riguarda tutti” Nordest Economia

Solaro, la sindaca Nilde Moretti confronta Electorlux circa la ... ilSaronno

Electrolux Solaro: ritorno in ditta, dopo tre settimane di stop IL GIORNO

Piano da 102 milioni di euro per lo stabilimento Electrolux di Solaro Per Solaro il piano prevede 10 esuberi tra gli impiegati, ma è in programma anche un maxi investimento da 102 milioni di euro ...2022, un anno da dimenticare per chi fabbrica e vende elettronica di consumo e elettrodomestici in Europa: taglio degli acquisti da parte delle famiglie (GFK: -7 per cento Europa,-2,7 per cento Italia ...