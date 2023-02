Ecco qual è il rimborso dopo i problemi Libero e Virgilio Mail | ovvia delusione

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sono giunte le prime comunicazioni ufficiali relative aldi scena tra fine gennaio ed inizio febbraio. Il provider ItaliaOnLine, lo scorso 2 febbraio, aveva già confermato la sua volontà a risarcire i suoi clientiun il corposo down, rimandando tuttavia i dettagli sul tipo di indennizzo direttamente apersonali in arrivo nelle caselle di posta. Ebbene, proprio le prime note sono giunte a destinazione. Almeno per il momento, ilsembra associarsi solo ad un surplus di spazio di archiviazione per gli utenti. I clienti avranno diritto al 20% in più ...