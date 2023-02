Ecco Nokia Game Controller 5000 | il prossimo controller Android del brand

di seguito le specifiche del dispositivo rivelate in anticipo. Nel risultato del test Geekbench, il nuovoG22 è riuscito ad ottenere 308 punti nel test single - core, mentre è riuscito a ...le prime immagini del controller soprannominato5000GC . Grazie alle immagini possiamo estrapolare una buona quantità di dati, e scopriamo a esempio che il 5000GC sarà compatibile con le ...

Nokia continua a stupire: ecco un Controller per il gaming su Android GizChina.it

HMD Global annuncia lo smartphone entry-level Nokia C12 TuttoAndroid.net

Cerchi un telefono indistruttibile Ecco gli smartphone più resistenti ... Trend-online.com

Ecco perché Tesla può sbandare nelle finanze Start Magazine

Realme 10 Pro Coca-Cola Edition, lo smartphone che “suona” come una lattina La scelta giusta

Qualche mese fa circolarono dei rumor relativi a un nuovo prodotto Nokia in arrivo, tuttavia in molti non li presero sul serio poiché il dispositivo in questione era un controller gaming. Eppure nelle ...Nokia continua a sorprendere portando sul mercato nuovi dispositivi: oggi è il turno di Game Controller 5000 per il gaming su Android ...