È morto a 54 anni Trugoy del trio hip hop De La Soul

(Di lunedì 13 febbraio 2023) David Jolicoeur, membro delhip hop De La, noto anche con il suo nome d’arte ‘the Dove’, èall’età di 54La rivista specializzata AllHipHop è stata la prima a pubblicare la notizia, successivamente confermata da Rolling Stone e Pitchfork. Le cause della morte di Jolicoeur rimangono sconosciute al momento. Negli ultimiaveva parlato pubblicamente dei suoi problemi di insufficienza cardiaca e aveva detto che questi gli avevano impedito di andare in tour con gli altri membri del, Posdnuos e Maseo. Il gruppo hip hop, precursore nel suo genere, si è formato nel 1988 ad Amityville, Long Island. Sono noti per le loro campionature eclettiche, il loro uso di giochi di parole e soprattutto per la loro influenza ...

È morto David Jolicoeur, detto Trugoy the Dove, fondatore e membro del trio hip hop americano dei De La Soul. Aveva 54 anni e le cause della morte non sono ancora state rese note, ma in passato ...