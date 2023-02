“È morta insieme alla figlia” Lutto nella televisione | l’attrice trovata senza vita | “È uno strazio”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sono oltre 37.500 le persone che hanno perso lain Siria e in Turchia a causa del terremoto, tra questi anchedi Terra Amara Emel Atici. La notizia è stata confermata dal produttore della: “Siamo profondamente addolorati per la perdita di Emel Aici e di sua, Püryan. A Emel esua amata, a tutti i nostri cittadini che hanno perso lanel terremoto, Dio esprima le nostre condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari”. Emel, cheserie interpreta il ruolo di Sermin, è stata ricon lasotto le macerie della loro casa, ad Adana, nel sud-est del Paese, una delle aree più devastate dal terremoto. Secondo i media turchi, l’interprete della soap si trovava molto vicina all’epicentro ...

Ho avuto l'occasione di trascorrere qualche giornoa una versione preliminare di Tomb ... Non sarà raro, infatti, dover ripetere uno scenario da capo perché la nostra eroina èsul più ...Emel Atici, chi era l'attricenel terremoto L'attrice non protagonista di Terra Amara è rimasta intrappolata ad Adana ed è stata trovata senza vita tra le maceriea sua figlia Pü...

Emel Atici, chi era l'attrice morta nel terremoto L'attrice non protagonista di Terra Amara è rimasta intrappolata ad Adana ed è stata trovata senza vita tra le macerie insieme a sua figlia Püryan.