“È la resa dei conti” GF Vip 7 | per Attilio Romita si mette male | succede in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023) GF Vip 7, persarà una puntata difficile da dimenticare; il giornalista si troverà infatti faccia a faccia con la mamma di Edoardo Tavassi.è già finito sotto la lente d’ingrandimento dei fan per le sue frasi su Oriana Marzoli, frasi oscene e sessiste che avevano spinto una parte del pubblico a chiederne l’eliminazione immediata. Per chi non avesse seguitoaveva dato un ‘consiglio’ a Daniele Dal Moro sul fatto in cui dovrebbe trattare Oriana. Nel dettaglioha detto: “Se una volta, ti capita… detta in maniera maschilista per ridere, due belle tett* e un lato B attraente, nei confronti del quale tu provi piacere ad abbracciati e darti dei baci rubati nell’armadio… ma giocatela! Cioè, goditela. Non ci pensare al dopo, non ci pensare neanche”. E ancora: “Il dopo ...