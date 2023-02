Duplice femminicidio L' ergastolano in libertà | il caso licenza - premio Nordio invia gli ispettori

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L'uomo, poi suicidatosi, di giorno usciva dal carcere per lavorare. L'avvocato: 'Permessi regolari'. Ma è stata aperta ...

L'uomo, poi suicidatosi, di giorno usciva dal carcere per lavorare. L'avvocato: 'Permessi regolari'. Ma è stata aperta ...Tabulati telefonici, messaggi e social network: dal loro incrocio potrebbe uscire il movente deldi Riposto e del suicidio dell'ergastolano Salvatore La Motta. Ne sono convinti gli investigatori che indagano sul caso, ance se qualcosa sarebbe già emerso: i tre si conoscevano. ...

Catania, Nordio dispone accertamenti urgenti su duplice femminicidio. Si cerca il movente Sky Tg24

Duplice femminicidio a Catania, uccise a colpi di pistola due donne Il Fatto Quotidiano

Il duplice femminicidio di Riposto: suicida il killer, c'è un complice indagato RaiNews

Ergastolano in permesso premio uccide due donne in provincia di Catania e poi si suicida Il Fatto Quotidiano

Duplice femminicidio, suicida il killer, c'è un complice fermato RaiNews

Ergastolano in regime di semilibertà, in permesso premio, ieri mattina a Riposto (Catania) ha ucciso due donne e si è sparato con la stessa calibro 38. Lo ha fatto davanti ai carabinieri, era arrivato ...CronacaIl nuovo acuto di Mengoni "Avrei voluto una donna in finale L’Italia indietro nella meritocrazia" Il cantautore che ha trionfato con “Due vite“ ha dedicato la sua storica vittoria alle colleghe ...