“Due vite” | Marco Mengoni | video e significato del testo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il suo pezzo, racconta stralci della vita di coppia che può essere interpretata in due modi, vita a due o anche la vita con sé stessi La 73esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la schiacciante vittoria die la sua bellissima canzone “Due” scritta insieme a Dario Petrella. Il noto cantante ha conquistato i giudici e la stampa ed è al primo posto delle canzoni trasmesse in radio; ricordiamo tra l’altro che ha una solida carriera alle spalle; vincitore di X Factor 3, ha vinto Sanremo 2013 con la canzone “L’Essenziale”, ha ottenuto ben 3 MTV Music Awards, si è classificato settimo all’Eurovision Song Contest 2013 e ha vinto 10 Wind Music Awards. Una vittoria annunciata, dato che la sua canzone è rimasta fissa al primo posto durante tutte le serate ma sicuramente meritata. “Due” è ...

Con la bellezza di 670 punti, l'autore di Due vite è anche l'artista vincitore del Fantasanremo 2023, chiudendo l'edizione davanti a Sethu, l'ultimo in classifica, con 500 punti.