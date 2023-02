Dramma a Nettuno | paracadutista di Ostia muore lanciandosi dall’aereo

(Di lunedì 13 febbraio 2023)– Dopo essersi lanciato dall’Avio superficie di Grugnole, a, è precipitato al suolo, precisamente sul boschetto che costeggia la pista. E’ questra la tragica storia dell’esperto paracadusita diRoberto Serra, che non ce l’ha fatta a sopravvivere dopo lo schianto. Serra, 57enne, è precipitato al suolo in fase di atterraggio riportando varie fratture agli arti e un’emorragia cerebrale. Immediatamente soccorso dal 118, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tanto da rendere necessario il trasporto al San Camillo di Roma in eliambulanza, dove è deceduto alcune ore dopo il ricovero. Le indagini sull’incidente mortale, al vaglio degli inquirenti, sono svolte dal commissariato di polizia di Anzio, che ha sequestrato il paracadute e altre attrezzature. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe il lancio di Serra ...

