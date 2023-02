DR 1 0 EV - L' elettrica mignon ha quattro posti e prezzi sotto i 20 mila euro

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 13 febbraio 2023) La DR definisce la nuova DR 1.0 EV come "la citycar che rivoluziona la mobilità urbana". In effetti, questa piccolaha tutte le carte in regola per far bene sul mercato e popolare le città italiane:interessanti (da 19.900, con rottamazione), dimensioni contenute,, interni gradevoli e un'autonomia dichiarata niente male per gli scopi dichiarati. Ma andiamo con ordine. La DR 1.0 EV è la nuova porta d'accesso alla gamma del marchio molisano: si posiziona (molto) al didel modello più piccolo finora a listino, la DR 3.0, proponendosi in una fascia di mercato che tutte le principali case automobilistiche stanno abbandonando, il segmento A. Le dimensioni. Parlando di citycar non si può tirare in ballo quella che fino a pochi anni fa era l'indiscussa ...