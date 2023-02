Giovanni, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito,per la sala stampa della sede elettorale di Francesco Rocca, secondo i dati prossimo presidente ...Spunta Giovanni, in camicia, subito inseguito dalle telecamere. Rapida apparizione per ... Insomma piùil tempo e più Rocca diventa un optional. Qui si pensa alla giunta e si dimentica la ...

Donzelli passa per la sala stampa, "no comment, aspettiamo dati" - Il ... Il Sole 24 ORE

Donzelli ‘l’imputato’ non si fida di Mulè al gran giurì e lo silura, la presidenza pass... Il Riformista

Donzelli, Verini: "Non è il primo che passa, è inquietante... ha rivelato colloqui riservati avuti da Delmastro" La7

Cospito, il cerino passa a Meloni - ItaliaOggi.it Italia Oggi

I Fratelli non si placano. Il Pd passa alle querele | il manifesto Il Manifesto

Roma, 13 feb. (askanews) - Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito, passa per la sala stampa della sede elettorale di Francesco Rocca, ...Il ministro della Giustizia Nordio ha respinto l'istanza per la revoca del 41bis ad Alfredo Cospito Il Guardasigilli Carlo Nordio ha respinto l'istanza di revoca del 41bis per Alfredo Cospito, l'anarc ...