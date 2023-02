Donato Carrisi su Martin Scorsese | “L’ho visto al lavoro sul set e vi svelo il suo segreto”

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 13 febbraio 2023)ha regalato un racconto di cinema al Corriere della Sera, soffermandosi su quella volta in cui si imbucò durante le riprese di un film di. Guardandolo girarsi verso i presenti, capì che stava già studiando il pubblico per farsi un’idea di quella che poteva essere la reazione in sala, a film finito. La parole dello scrittore sono veramente interessanti: “In quei giorni da intruso sul set, ogni tanto vedevo il regista ripetere un gesto spiazzante. Nel bel mezzo delle riprese si disinteressava della scena per voltarsi verso le retrovie. Scrutava per qualche istante i volti dei presenti, poi tornava a dedicarsi ai suoi attori. Il film non era ancora finito, mastava già studiando il pubblico“.racconta anche il suo percorso, non proprio ...