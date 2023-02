Domenica In | puntata difficile per Mara | un ospite non si presenta | per l’altro scatta la diffida

(Di lunedì 13 febbraio 2023)12 febbraio è andata in onda una nuovadiIn.Venier ha dedicato l’intera diretta al Festival di Sanremo a quello che è accaduto durante e dopo le esibizioni. Dopo il due di picche di Ultimo ai giornalisti, la Venier si è trovata costretta a gestire un’altra situazione altrettanto imbarazzante in L'articolo proviene da KontroKultura.

Massimo Giletti e il caso Cospito sul 41 - bis Massimo Giletti furioso durante ladi ieri -12 febbraio - di ' Non è l'Arena ', anda in onda su La7 . Il conduttore si è scagliato ...12 febbraio 2023 Come ogni anno, anche ieri è tornato l'appuntamento post festival con laspeciale diIn da Sanremo . Mara Venier padrona di casa del Teatro Ariston ha ospitato i ...

Domenica IN speciale Sanremo, puntata 12 febbraio 2023 Tvblog

Domenica In Speciale Sanremo, la scaletta in esclusiva. Assente Anna Oxa, Mara Venier: “Non ha… Il Fatto Quotidiano

Domenica In Sanremo 2023, la scaletta: cantanti e ospiti della puntata speciale TPI

Che Tempo Che Fa: Giorgia, Sandra Milo e Mara Maionchi ospiti di Fabio Fazio La Gazzetta dello Sport

Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 12 febbraio 2023 TPI

Massimo Giletti e il caso Cospito sul 41-bis Massimo Giletti furioso durante la puntata di ieri – domenica 12 febbraio – di “Non è l’Arena“, anda in onda su La7. Il conduttore si è scagliato contro ...Il ritorno sul palco del teatro Ariston, però, sembra avere riacceso una forte nostalgia della cantante di Pignola, che nella puntata domenicale di Amici di Maria De Filippi, si è lasciata andare a un ...