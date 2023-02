(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ida diversi anni, cosiddetti “storici”, hannodiritto ad un importanteper “abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato”, pari ad almeno 12 mensilità piene come previsto dalla legge. L'articolo .

...di quell'opera porterebbe a Brolo centinaia di nuovi studenti e di conseguenza piùe ... Forse, a proposito di chiesa e, è proprio il caso di affidarsi alla "divina provvidenza".... 101(17 infanzia, 26 primaria, 22 secondaria primo grado, 31 secondaria secondo grado, 5) e 50 Ata. 'Purtroppo - osserva il sindacato - un sistema di reclutamento continuamente ...

Docenti di Religione precari, risarcimento di quasi 20 mila euro a Ravenna per mancata immissione in ruolo: il danno vale indistintamente per tutti gli insegnanti Orizzonte Scuola

Carta del docente anche ai precari docenti di Religione Cattolica, sentenza del Tribunale di Catania Tecnica della Scuola

Insegnanti di religione cattolica: disponibilità o revoca entro scadenza definizione degli organici Orizzonte Scuola

Concorsi insegnanti religione cattolica, quali novità all’orizzonte Tecnica della Scuola

Mobilità scuola 2023/2024: la trattativa verso la conclusione FLC CGIL

semplificazione del concorso riservato ai docenti di religione cattolica; trasformazione dei 30 mila posti in deroga su sostegno in organico di diritto; attivazione dei posti di accesso all’VIII ciclo ...L’assegnazione della Carta del docente, a partire dal 2016, deve essere prevista anche ai docenti Religione cattolica non di ruolo: a sostenerlo è stato il Tribunale di Catania, che ha accolto il ...