“Disagio in classe e preoccupazione per ciò che accade fuori” | gli studenti occupano il liceo Manzoni di Milano – Video

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Continuano le occupazioni delle scuole milanesi. Dopo quelle proclamate da Correnti e Tito Livio oggi anche glidelhanno votato a favore dell’occupazione, con 12 voti contrari. Un modo per sottolineare “ilche ogni giorno viviamo all’interno delle mura della nostra scuola, il cui clima è il riflesso della situazione preoccupante che troviamo al di” hanno spiegato su Instagram gliche hanno organizzato cineforum, lezioni autogestite e momenti musicali. Occupato da oggi anche ilartistico Boccioni come ‘generazione ribelle in lotta per il futuro’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... uno studente di 17 anni è stato colpito in testa da un compagno dicon una pala . Il ... Da quanto emerso, l'aggressore vivrebbe in un contesto difficile, di. I genitori del giovane ...Qui un ragazzino di 17 anni è stato aggredito brutalmente con una pala da un compagno di, che a quanto pare vive in una situazione di, durante l'intervallo. Si tratta di una tragedia ...

Un modo per sottolineare "il disagio che ogni giorno viviamo all'interno delle mura della nostra scuola, il cui clima è il riflesso della situazione preoccupante che troviamo al di fuori" hanno ...