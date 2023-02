Dio Santo | perché su di me? | Mentana fuori controllo | chi lo fa sbroccare

(Di lunedì 13 febbraio 2023) In Lombardia è ormai certo il trionfo di Attilio Fontana, che si è guadagnato la riconferma con il 56% delle preferenze. Lontanissimi i rivali, con Majorino attorno al 32% e la Moratti addirittura sotto al 10%. Nel corso della maratona elettorale di La7, si è verificato un piccolo momento di tensione: l'inviato a Milano, Raniero Altavilla, era in collegamento con Enrico, quando quest'ultimo ha sbottato con la regia, rea di aver staccato l'inquadratura mentre usciva la macchina di Fontana. “Non inquadrate me, torniamo con le immagini a Milano, Dio!”, ha esclamato il direttore del Tg di La7. L'inviato ha quindi intercettato il governatore lombardo, strappandogli alcune parole: “Il primo pensiero è la gioia per i lombardi che hanno capito il nostro lavoro. Il risultato è molto positivo”. “Scusa eh, ma qui ci si perde sul più bello ...

