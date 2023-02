Diffidati Verona-Salernitana | i gialloblù a rischio squalifica in vista della Roma

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L’Hellas, dopo l’ottimo pareggio ottenuto con la Lazio nello scorso turno, vuole proseguire la serie di risultati positivi anche contro lanel match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Idi Marco Zaffaroni, però dovranno anche fare attenzione ai cartellini gialli poiché ci sono tre calciatori nella lista deiche, in caso di ammonizione, sarebbero costretti a saltare il prossimo impegno contro la. A, dunque, ci sono Fabio Depaoli, Miguel Veloso e Thomas Henry, con questi ultimi due che sono infortunati di lunga date e non prenderanno parte dall’incontro. SportFace.

... Salernitana e Bologna) e 13 sconfitte (5 in trasferta con Fiorentina, Roma, Inter, Empoli e)... I. Nel Napoli Kim. Nella Cremonese Ferrari, Vasquez e l'assente Okereke. Gli ex. Nel ...... il Varese 1965/66, il Varese 1971/72, l'Ancona 2003/04 e il2015/16. In generale, le due ...: Kim. CREMONESE (3 - 5 - 2) : Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, ...

Serie A 2022-2023, 22a giornata: i calciatori diffidati e squalificati SpazioCalcio.it

Diffidati Verona-Lazio, i biancocelesti a rischio squalifica in vista dell ... SPORTFACE.IT

Serie A 2022-2023, 21a giornata: i calciatori diffidati e squalificati SpazioCalcio.it

Diretta Verona-Salernitana ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Tuttosport

Verona-Lazio, occhio ai diffidati: tre giocatori sono a rischio squalifica Lazio News 24

VERONA - Un match che sa tanto da dentro o fuori, quello al Bentegodi tra Verona e Salernitana. Per i padroni di casa è un'occasione importante, da non fallire. Tra le squadre che lottano per non ...Nell'attacco scaligero mancherà Djuric per infortunio, cerca conferma Ngonge con Lasagna dal 1'. A centrocampo Duda e Lazovic ai lati di Tameze, ma pronti a sganciarsi nelle sortite offensive. Fasce ...