Diesel Tecnica sconfitta dalla Luiss Roma | Paternoster | “Dobbiamo crescere”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Unache ha bisogno di“. Queste, in sintesi, le parole del Coach Antonioal termine della 19° giornata di campionato, che ha visto lausciresotto i colpi della. I Blue Boys riescono a star dietro ai ritmi della squadra capitolina per ampi 3 quarti, ma poi crollano nel finale ed escono sconfitti, con il risultato di 62-75. Voltare pagina e guardare avanti deve essere l’imperativo in attesa del prossimo match, ancora casalingo, contro la Liofilchem Roseto, match che all’andata ha già regalato diverse emozioni ai Blue Boys.Sala Consilina –...

Sala Consilina . La Luiss Roma vince a Sala Consilina . Lava ko contro i capitolini con il risultato finale di 62 - 75 nella diciannovesima giornata del campionato di Serie B (girone D): allungo decisivo nell'ultimo quarto di gioco per la

