Dichiarazioni Berlusconi | Mulé | Abbiamo sempre votato compatti a favore dell' Ucraina

... lo stesso non si può dire di Silvio. Saprà il Cavaliere recitare il ruolo di saggio mentore di Giorgia Meloni o si lascerà andare asopra le righe Se questo ragionamento ......filo Putin (al di là delleufficiali) ed un terzo pro Zelensky . Ed è per questo che gli Usa, l'UE e il mondo guardano ora con particolare attenzione a quello che dice e fa...

Berlusconi: 'Da premier non sarei mai andato da Zelensky' Agenzia ANSA

Il disagio di Meloni per le dichiarazioni di Berlusconi. I suoi: «Vittima di fake news di Mosca» Corriere della Sera

Ucraina, ultime notizie. Tajani, sì ad un tribunale sui crimini di guerra. Stoltenberg (Nato), ... Il Sole 24 ORE

Berlusconi ha di nuovo messo in imbarazzo il governo sull’Ucraina Il Post

Berlusconi prova a corregge il tiro sull'Ucraina: «Non sto con Putin: serve un Piano Marshall per Kiev» - Il video Open

Berlusconi non è un politico filo Putin come opportunamente ... “Tu, che sei anche un grande editore, sai quanto le guerre inizino innanzitutto dalle dichiarazioni. Il tuo tentativo di aprire un varco ...Logo ilGiornale.it · Avatar utente · Hot · Avatar di Agenzia Vista · Terremoto Turchia, un minuto di silenzio al Parlamento Ue per le vittime · Avatar di Agenzia Vista · Guerra in Ucraina, Gasparri: ...