Di Marzio sicuro | “Rinnovo Leao | si lavora per un’intesa con il Milan”

...la concentrazione perché " prosegue il tecnico giallorosso " sonosarà più duro dell'andata. Domenica incontreremo una quadra giovane che sta facendo molto bene. Grande rispetto per il...Un progetto nato nel 2017 grazie aF. Schena, Matteo Cernuschi e Grégoire Mathonet, che in ... fornendo la possibilità a tutti di investire nella musica in modo semplice , trasparente e. ...

Mercato Inter – Di Marzio sicuro: “Marotta ha deciso che a giugno…” / News Cittaceleste.it

Mercato Udinese / Di Marzio sicuro: “Preso Sekou Diawara dal Genk” Mondo Udinese

La capolista Fc Alghero ospita il Marzio Lepri Torres nella prima di ... Algherolive

Si infortuna a Marzio: recuperata dal Soccorso alpino La Prealpina

Gianluca Di Marzio ricorda papà Gianni: “Era matto per un calciatore del Napoli, ma avrebbe amato anche Kvaratskhelia” napolipiu.com

Di Marzio sul rinnovo di Leao ... La trattativa sta andando avanti, si sta continuando a lavorare per arrivare un’intesa. Non è sicuramente una questione di ore, ma le cose stanno procedendo in grande ...Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky ... La trattativa sta andando avanti, si sta continuando a lavorare per arrivare un'intesa. Non è sicuramente una questione di ore, ma le cose stanno procedendo ...