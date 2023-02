Di Lorenzo | “In estate in pochi credevano in noi Consapevoli di quello che possiamo fare”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGiovanni Diparla da capitano, anche a nome del gruppo, dopo il successo contro la Cremonese. Un 3-0 che consente al Napoli di volare, momentaneamente, a +16 sull’Inter: “Siamodicheconquistare, però allo stesso tempo dobbiamo essere concentrati su ogni gara perchè anche stasera abbiamo compreso che non esistono partite agevoli. La Cremonese ha giocato molto bene e noi siamo stati bravi a conquistare il successo”. “Manca molta strada alla fine della stagione – ammette Di– noi stiamo interpretando nella maniera giusta il nostro percorso e abbiamo la mentalità giusta per continuare fino in fondo. Stiamo facendo un grande campionato, questo è giusto dirlo, però è anche vero che l’attenzione deve essere altissima perchè ci sono ...