Dermatite atopica | arriva in Italia una nuova arma terapeutica

La- conosciuta anche come eczema - è una malattia infiammatoria cronica che colpisce la pelle rendendola screpolata, arrossata e secca."E' una malattia estremamente diffusa, che ...Approvata da Aifa la rimborsabilità in Italia di abrocitinib (nome commerciale Cibinqo) prodotto da Pfizer, un farmaco inibitore della Jak - 1 che si è dimostrato efficace nellada moderata a grave negli adulti candidati alla terapia sistemica. Il medicinale è soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su ...

