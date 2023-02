De La Soul | è morto Trugoy the Dove | fondatore del leggendario trio hip hop

(Di lunedì 13 febbraio 2023) I problemi cardiaciera anche conosciuto come Plug Two, negli ultimi anniaveva parlato pubblicamente dei suoi problemi d'insufficienza cardiaca. Nel video di 'Royalty Capes' aveva ...

Rinomati come uno degli artisti più innovativi nella storia del rap, i De Lahanno lasciato il segno in particolare nei primi anni '90, quando hanno rappresentato un equilibrio con l'allora ...a 54 anni David Jolicoeur dei De La. Il trio, noto per aver ampliato il vocabolario stilistico dell'hip - hop tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 con campionamenti ...

E' morto a 54 anni Trugoy del trio hip hop De La Soul Agenzia ANSA

De La Soul: è morto David Jolicoeur, Trugoy del leggendario trio hip hop. Aveva 54 anni la Repubblica

È morto a 54 anni David Jolicoeur, conosciuto come Trugoy the Dove, del trio hip hop dei De La Soul Il Post

Musica, morto Trugoy the Dove dei De La Soul Il Sole 24 ORE

De La Soul: è morto David Jolicoeur, Trugoy del leggendario trio hip hop La Stampa

David Jolicoeur - membro del trio hip hop dei De La Soul con il nome d'arte di Trugoy The Dove - è morto all'età di 54 anni. La notizia è stata anticipata dalla rivista specializzata AllHipHop e ...David Jolicoeur, membro del trio hip hop De La Soul, noto anche con il suo nome d'arte "Trugoy the Dove", è morto all'etàdi 54 anni. Lo riferiscono i media americani. La rivista specializzata "AllHipH ...