David Jolicoeur vero nome era una star dell’hip hop americano Aveva 54 anni

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Lutto nel mondo della musica. È morto Trugoy the Dove,d’arte di, cantante del gruppo hip hop De La Soul. La musica americana perde unasolo 54. Musica come anti stress: ecco come agisce sulla mente X Leggi anche › ...

È mancato all'età di 54 anniaka Trugoy the Dove dello storico trio hip hop newyorkese dei De La Soul attivo a partire dalla fine degli anni Ottanta. Come riporta il quotidiano statunitense New York Times, la ...È morto a 54 annidei De La Soul. Il trio, noto per aver ampliato il vocabolario stilistico dell'hip - hop tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 con campionamenti eclettici e umorismo ...

È morto David Jolicoeur, con il nome d’arte Trugoy the Dove fondò il trio hip hop De La Soul Corriere della Sera

De La Soul: è morto David Jolicoeur, Trugoy del leggendario trio hip hop. Aveva 54 anni la Repubblica

Morto a 54 anni David Jolicoeur del trio hip hop De La Soul Adnkronos

De La Soul: è morto David Jolicoeur, Trugoy del leggendario trio hip hop La Stampa

È morto a 54 anni David Jolicoeur, conosciuto come Trugoy the Dove, del trio hip hop dei De La Soul Il Post

Trugoy the Dove Cette fois, c'est David Jude Jolicoeur, mieux connu sous le nom de Trugoy the Dove, membre du groupe légendaire 'De La Soul', qui est décédé à l'âge de 54 ans. Une confirmation ...David Jude Jolicoeur alias Trugoy The Dove, membre fondateur des cultes De La Soul, est mort dimanche 12 février. Si les causes du décès ne sont pour l’heure pas connues, le musicien souffrait depuis ...