(Di lunedì 13 febbraio 2023), caporale maggiore dell’esercito di 44 anni, è morto al Policlinico Umberto I di. Era stato aggredito durante una lite tra venerdì e sabato scorsi a Centocelle. Era stato soccorso alle 2,30 di notte vicino alla sua auto in via dei Sesami. Aveva un taglio sul sopracciglio, una ferita sulla nuca e altri traumi provocati forse da un bastone. Ieri nel primo pomeriggio è stata decretata la morte cerebrale. I familiari hanno dato il via libera all’espianto di organi. Intanto è scattata la caccia all’uomo. Si cercano due persone, tra cui un cittadino extracomunitario. Che sarebbe scappato quando un passante ha minacciato di chiamare ladopo aver trovatoa terra. Un’automobile è stata vista ...

Non passa giorno senza che la Capitale non si macchi di sangue. Ieri è stata dichiarata la morte cerebrale diLucente Pipitone, il caporal maggiore dell'Esercito originario di Erice (Trapani), ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Umberto I. Poche ore prima, la periferia sud - est della ...Per l'omicidio del militareLucente Pipitone un uomo è ricercato dalla polizia. Si chiama Mohamed Abidi ed è nato il 7 marzo 1990 in Tunisia. L'uomo è stato detenuto fino al 4 aprile 2018 per spaccio di sostanze ...

Danilo Salvatore Lucente Pipitone, il militare ucciso a pugni a Roma: «La polizia sa chi lo ha ammazzato» Open

È morto Danilo Lucente Pipitone, il militare aggredito in strada a Centocelle RomaToday

Militare ucciso a pugni in strada a Roma. C'è un identikit. «Sappiamo chi è stato» ilmessaggero.it

E' orginario di Erice Danilo Salvatore Pipitone, il militare morto a Roma Tp24

Danilo Salvatore Lucente Pipitone, il luogo dove è stato aggredito a Centocelle ilgazzettino.it

È in condizioni molto gravi. Ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione del Policlinico Umberto I, con profonde lesioni alla testa e al volto. Le conseguenze di un… Leggi ...Danilo Salvatore Lucente Pipitone, il caporal maggiore dell’Esercito di origine marsalese vittima di un’aggressione in via dei Sesami a Centocelle, Roma, è morto al Policlinico Umberto I. Da subito ...