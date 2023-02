D’Amato chiama Rocca | “Congratulazioni per la vittoria”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Roma – Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio Alessio, a quanto si apprende, ha telefonato all’avversario del centrodestra Francescoin netto vantaggio nella corsa elettorale complimentandosi con lui. E’ stata una “telefonata cordiale”.avrebbe detto al suo sfidante che alla Pisana “sarà una opposizione dura sulle questioni concrete”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie dalla Pisana e dal territorio regionale del Lazioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link