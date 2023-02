Dallara - Stradale ed EXP IR8 Tribute | una serie limitata in omaggio a Eddie Cheever

Il record è di 4772 km registrato nel 2020 da Ryan Briscoe e soci su Cadillac -. Il ... Il percorso è illuminato ma funziona solo al 20% durante la 24 ore, con il circuitoche rimane ...L'incremento di potenza atteso con l'arrivo del sistema ibrido nel 2024, ha spinto, ... Petersburgh2 aprile Texas Motor Speedway Ovale 16 aprile Streets of Long Beach30 ...

Stradale ed EXP IR8 Tribute, una serie limitata in omaggio a Eddie Cheever - Quattroruote.it Quattroruote

Dallara Stradale: 200 esemplari non venduti ritornano sulla piazza MotoriSuMotori

Dallara Stradale, modifiche da urlo col kit aerodinamico e la livrea dedicata al sorpasso di Laguna Seca - Quattroruote.it Quattroruote

Auto sportive, supercar e hypercar, le più vendute in Italia Motor1 Italia

Dallara Stradale: l’eredità analogica dell’Ingegnere - Quattroruote.it Quattroruote

Nasce così la serie limitata della Dallara Stradale e della Dallara EXP, che saranno disponibili nell'allestimento IR8 Tribute in soli 25 esemplari. Oltre alla personalizzazione estetica e ai ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...